Азербайджан присоединится к новому соглашению в рамках СНГ? - ПОДРОБНОСТИ

Азербайджан заинтересован в присоединении к деятельности рабочей группы по разработке Соглашения о свободной торговле услугами между странами Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщили эксклюзивно Trend в Исполнительном комитете СНГ, передает Day.Az.

Рабочая группа по проекту Соглашения о свободной торговле услугами была сформирована исполкомом по решению глав правительств СНГ во время подписания Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

"В разрабатываемом в рамках СНГ проекте Соглашения о свободной торговле услугами предусматривается, что его положения будут применяться не только к торговле услугами, но и к созданию и осуществлению деятельности компаний - поставщиков услуг, а также инвестициям. Как известно, сейчас именно инвестиционные потоки определяют потоки товаров", - отметили в исполкоме.

Соглашение не только способствует свободному обмену трудовыми ресурсами, реализации образовательных преимуществ, но и создаст благоприятные условия для инвестиций гражданами одних государств СНГ на территории других государств Содружества и обеспечит защиту этих инвестиций.

В исполкоме сообщили, что над проектом документа работают представители государств - участников договора [кроме Украины, которая с 2014 года не принимает участия в заседаниях рабочей группы].

"Значимость сферы услуг весьма велика. На долю услуг приходится от половины до двух третей ВВП государств Содружества. Важно и то, что торговля услугами значительно менее подвержена внешним воздействиям, чем торговля товарами. Если в период кризисов торговля товарами падает, то торговля услугами лишь замедляет свой рост", - подчеркнули в организации.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, на долю услуг приходится около трети ВВП страны. Экспорт услуг в январе-марте 2018 года, по данным Центрального банка страны, составил 1,16 миллиарда долларов. При этом нерезиденты оказали резидентам Азербайджана услуг на 1,66 миллиарда долларов.

Ранее Исполнительный комитет СНГ направил Азербайджану и Узбекистану приглашение присоединиться к работе над документом. Последнее заседание рабочей группы по проекту соглашения состоялось 27 апреля 2018 года. Азербайджан и Узбекистан также приняли участие в этом заседании.

Отметим, что очередное заседание экспертов рабочей группы пройдет четвертого-пятого июля в Москве.

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