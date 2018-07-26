Пенсионная система Азербайджана через призму международного опыта

Проведенные за последнее время азербайджанским государством последовательные реформы говорят о целесообразности изменений в совершенствовании и развитии государственного управления. Реформы коснулись буквально всех сфер жизнедеятельности государства, в том числе и социальной.

Проводимые за последние десятилетия работы в сфере реформирования пенсионной системы дали определенные результаты в развитии и автоматизации системы соцобеспечения (однако еще есть, над чем поработать), внедрении инновационных технологий на основе международного опыта с учетом локальных условий во избежание негативных последствий во внедрении и использовании более усовершенствованной системы соцобеспечения. О пользе реформирования пенсионной системы в стране было сказано немало, также актуальным становится с каждым годом такое понятие, как негосударственные (или частные) пенсионные фонды. Вопрос в том, насколько хорошо и как повлияло бы это новшество на жизнь общества, имеет ли это какие-либо перспективы в Азербайджане? Или все же стоит придерживаться прежних, устоявшихся норм и процессов пенсионной системы страны?

Отход от устоявшихся, изживших себя процессов - основная прерогатива государства, с которой оно, в принципе, довольно успешно справляется. Начало реформам в этой сфере было положено распоряжением Президента Азербайджанской Республики "О ратификации концепции пенсионной реформы" от июля 2001 года, что привело к созданию уже в 2003 году совместного проекта Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), а в 2005 году к ним присоединился и Всемирный банк, став тем самым третьим участником процесса проведения реформ.

Сегодня мы являемся свидетелями того, как социальные инновации внедряются во все государственные сферы, улучшаются качество и прозрачность работы. Естественно, это результат качественно проделанных за последние годы государством работ по реформированию и структурированию государственного управления.То есть можно утверждать, что имеет место факт минимизации контактов в формате чиновник-гражданин. Таким образом, наблюдается прорыв в результате внедрения социальных инноваций во все сферы социального экономического управления. Созданы и создаются государственные программы для прозрачного решения разного рода задач для граждан страны.

Сфера социального обеспечения во все времена оставалась острой темой для обсуждения как среди населения, так и на государственном уровне в поисках новых идей, улучшений и реформированияустоявшихся или не зарекомендовавших себя прежних правил в системе пенсионного управления. За последнее десятилетие государством была проделана немалая работа в сфере соцобеспечения, и, естественно, эта работа продолжается и будет продолжаться и впредь. Роль государства в этом вопросе велика и незаменима.

Однако все чаще можно слышать о таком явлении, как частные пенсионные накопления. Которые, кстати, могут приносить куда больше дивидендов гражданам, нежели пенсионные фонды. Хотя отметим, что если сегодня распределительная система пенсионного обеспечения контролируется и гарантируется государством, то частные накопления накапливаются частными фондами, банками, крупными компаниями. Сегодня некоторые банки и крупные компании в стране проводят похожие накопительные программы внутри своих структур, осуществляют пилотные проекты, и, естественно, все это в соответствии с законодательством страны. Однако, к сожалению, нет единой концептуальной программы, при которой работа могла бы быть налажена бесперебойно. И для определения верного направления необходим обмен международным опытом, после чего, сопоставив параллели, можно было бы внедрить систему частного пенсионного обеспечения на локальном уровне. Все это чрезвычайно важно для того, чтобы иметь представление о том, как эта система выглядела бы в целом и есть ли вообще в стране перспективы у частных накопительных пенсионных фондов?

Само собой разумеющимся является и тот факт, что во всех нововведениях имеется определенный риск. Но риск всегда должен быть умеренным и взвешенным с учетом готовности государства к принятию соответствующих решений. Особое место всегда уделялось, и будет уделяться государством социальной защите населения. Годами выверенная, подготовленная, полностью автоматизированная работа уже сегодня приносит определенные плоды. И, возможно, уже сегодня пенсионная система стоит на стадии перехода к системе добровольных пенсионных накоплений.

Итак, нужны ли вообще частные пенсионные фонды? Дело в том, что это нововведение как минимум даст толчок развитию новой социальной отрасли. Далее система, развиваясь, будет сама себя обогащать, тем самым набирая необходимый капитал для будущих пенсионных выплат. Затем появится живая конкуренция, являющаяся важнейшим фактором совершенствования. Ведь частные пенсионные фонды по стране могут быть и не в единственном числе, они могут создаваться как отдельные финансовые учреждения или институты узкого и широкого профиля. Это даст толчок здоровой конкуренции в системе частных пенсионных фондов, да и в целом крупных инвестиционных компаний в данном направлении. Тем самым государственный контроль будет необходим. Хотя замечу, что всегда имеет место такой период, когда происходит притирка любого финансового инструмента к локальному рынку. К примеру, в Российской Федерации сегодня задействованы 230 негосударственных пенсионных фондов. Стоит отметить, что закон был принят в 1993 году, и был пройден достаточно непростой и долгий путь развития. Немало в мире примеров накопительных систем, основанных только на накоплениях, и более того, этим занимаются многопрофильные инвестиционные компании. Среди стран СНГ, полностью перешедших на накопительный уровень пенсионного обеспечения, можно назвать Казахстан, который одним из первых перенял распределительно-накопительную систему на постсоветском пространстве. В мире это такие страны, как США, Швеция, Великобритания, Италия, Чили и др. Кстати, в Чили одна из самых новаторских пенсионных систем в мире, опыт которой использовался различными странами (в том числе и Россией). Исходя из схемы этой модели, ответственность за формирование пенсионных накоплений переносится на работающих граждан. У каждого из них существует свой пенсионный счет, ежемесячно пополняющийся взносами на уровне 10% от заработной платы. В дальнейшем перечисленные средства капитализируются частной управляющей компанией по выбору гражданина. Однако опыт чилийских реформаторов не был использован полностью при переходе к накопительной системе пенсионного обеспечения в Казахстане. В отличие от Чили, где за пенсионные взносы в равной мере отвечают и государство, и работодатель, и сам работающий, в Казахстане отчисления в пенсионный фонд осуществляет работодатель. За сотрудником остается право выбора финансового института, в который будут инвестированы его пенсионные средства. Также каждый гражданин имеет возможность увеличения своих пенсионных средств за счет добровольных взносов. Были введены добровольные профессиональные пенсионные взносы, материально поддерживающие людей, занятых на вредных производствах. В результате реформы экономика Казахстана приобрела дополнительного инвестора в лице частных пенсионных фондов, что позволило пополнить бюджет за счет сохранения пенсионных накоплений внутри страны. Более того, к 2030-му году Казахстан планирует перейти полностью на добровольно-накопительную систему. В настоящее время пенсионная система в этой стране является многоуровневой и представляет собой сочетание распределительной и накопительной систем. К слову отметим, что и в Италии пенсии получают из частных пенсионных фондов. Во многих странах мира пенсионные накопления являются одной из важнейших составляющих экономики. Например, активы пенсионных фондов США превышают активы банковской системы и довольно часто используются для инвестирования крупных долгосрочных проектов.

Организовать систему на законодательном и исполнительном уровнях - задача непростая, но вполне реализуемая, направленная в первую очередь на развитие системы пенсионных накоплений. Так сказать, создать модель пенсионных накоплений, более подходящую для нашего государства, устранив при этом негативные последствия, которые имели место в ряде государств после распада СССР и других странах. Но сегодня, имея все же некий опыт в данном направлении, хотелось бы поделиться мыслями по поводу того, как и что возможно и необходимо будет сделать для благополучной организации частных пенсионных фондов. Проведем анализ существующей ситуации, оценим и выявим, насколько сегодня государству нужны негосударственные пенсионные фонды.



В теории обычно все звучит куда проще, чем на практике. Однако, проведя определенный анализ, постараемся извлечь максимум полезного и выведем прогнозируемо верный путь. В первую очередь обратимся к истории создания негосударственных пенсионных фондов, когда и как они возникли, какова была первичная цель. В целом негосударственное (на Западе их также называют Private Pension Funds - частные пенсионные фонды) пенсионное обеспечение возникло как противовес неудовлетворительному государственному социальному обеспечению, а также как результат борьбы трудящихся за свои социальные права. На развитие пенсионных фондов оказало влияние стремление крупных корпораций и предприятий привлечь наиболее квалифицированную рабочую силу на свою сторону. Активно такого рода пенсионные фонды начинают развиваться на Западе после Второй мировой войны, хотя первый такого рода фонд был создан в 1875 году в США.



Организационная структура негосударственного пенсионного фонда отличается от структуры других кредитно-финансовых учреждений тем, что не предусматривает акционерной, кооперативной или паевой формы собственности. На Западе негосударственные пенсионные фонды зачастую создаются внутри организаций либо частных компаний для улучшения социального положения трудящихся, но бывают и отдельно взятые с четко выраженным накопительным профилем. Как правило, активы фонда передаются в управление коммерческим банкам, страховым компаниям и другим управляющим компаниям, которые в дальнейшем сумеют извлечь для себя и фонда определенные дивиденды. Однако неоспорим тот факт, что застрахованные негосударственные пенсионные фонды имеют большее доверие граждан.



Особенность накопления капитала пенсионных фондов заключается в том, что он формируется в основном за счет взносов предпринимателей, рабочих и служащих, аккумулируемых, как и при страховании жизни, на довольно длительные сроки - десять и более лет. Также частные пенсионные фонды обладают долгосрочными денежными средствами и вкладывают их в правительственные и частные ценные бумаги. Почти 80 процентов активов пенсионных фондов составляют ценные бумаги частных корпораций. При этом свыше 30 процентов активов приходится на обыкновенные акции, что позволяет пенсионным фондам активно влиять на политику корпораций.



Рассмотрим теперь пример становления негосударственных пенсионных фондов в Российской Федерации. Тут нам будет проще провести анализ и сопоставить цели, которые ставились в период организации негосударственных пенсионных фондов. Точкой отсчета в становлении негосударственных пенсионных фондах в России стоит считать март 1994 года. Было создано более одной тысячи фирм, называемых негосударственными пенсионными фондами, и этот период был довольно тернистым для успешной и правильной организации нововведений. Дело в том, что в период правительственного хаоса и неопределённости в законодательстве эта система была уязвимой. И от всего этого прежде всего могло пострадать социальное положение населения. Это был открытый путь к махинациям в незастрахованных так называемых частных пенсионных фондах, которые, привлекая на свою сторону граждан, обрекали их на бедность. Проще говоря, одной из первых ошибок было то, что нельзя было менять устоявшуюся систему социального обеспечения в постсоветский период тогда, когда бывшие страны Содружества переживали не лучшие с точки зрения социально-экономической стабильности времена. Здесь скорее следовало выждать время, и реформы не заставили бы себя долго ждать. А в итоге случилось по-другому - сложный путь становления негосударственных пенсионных фондов, и отмечу, что только сегодня эта система начинает относительно развиваться. Из указанной тысячи "фондов" большинство обанкротилось или ликвидировалось, некоторые слились с другими, и сейчас задействованы 230 устоявшихся фондов по всей Российской Федерации, хотя в дальнейшем консолидация будет продолжаться, что в итоге приведет к уменьшению наиболее слабых и неэффективных фондов.

Тем самым, проводя параллели между нашими странами, у Азербайджана есть прекрасные предпосылки для принятия нужных мер по созданию негосударственных пенсионных фондов уже как экономически сильного и развитого государства с прочной и четкой законодательной базой. Как итог, можно будет сразу выявить и решить многие проблемы при создании негосударственных пенсионных фондов под жестким государственным контролем, который мог бы регулировать организацию совершенно новой системы социального обеспечения на первом этапе.



Следующий этап будет заключаться в привлечении населения в эти фонды. В принципе это естественное требование по организации деятельности частных пенсионных фондов, но этот процесс везде проходит по-разному. Здесь большую роль может сыграть временной фактор, однако это должно быть вкупе с налаженной организаторской работой. И порою даже в развитых государствах это может занять немало лет и потребовать больших усилий. По моему мнению, для того чтобы заработать доверие населения, стоит для начала начинать с накопительных фондов внутри крупных компаний, учреждений, где задействованы не одна тысяча трудящихся. В Азербайджане таковые имеются. Т.е. пока система будет притираться внутри крупных, как государственных, так и частных компаний, негосударственный пенсионный фонд свою работу в целом будет выполнять в нужном направлении для привлечения накоплений населения. Гражданин не должен вспоминать о пенсиях уже в предпенсионном возрасте, наоборот его должен стимулировать сам факт того, что следует заранее позаботиться о своем будущем. Ведь стратегия пенсионных накоплений такова, что максимальная доходность должна быть получена, естественно, не на коротком промежутке времени. Для мотивации гражданина в планировании своего будущего следует создавать специальные программы, дабы по выходу на пенсию граждане были бы уверены в определенных пенсионных выплатах. Естественно, для организации такого рода мероприятия нужен и обмен международным опытом в этой сфере, насколько возможно это на законодательном и исполнительном уровнях государства. В то же время государство должно быть готово стимулировать желание граждан формировать добровольные накопления и даже готово обеспечить гарантированную доходность без учета будущего инвестирования. Это стало бы еще большим толчком для доверия населения к такого рода системе. У граждан будет желание вкладывать средства в накопительные фонды и не уклоняться от пенсионных отчислений, как это происходило и происходит, а, наоборот, стараться определенную часть доходов отчислять в фонды, будучи уверенными в завтрашнем дне.

Сегодня в Азербайджане сильно развит частный сектор, люди работают и стараются в первую очередь для себя, и для того чтобы не было в дальнейшем такого рода фраз, как "Государство кому-то должно или что-то обязано", все взносы и накопления должны быть застрахованы и частично или полностью не облагаться налогами. Деньги пенсионеров должны иметь статус государственных, дабы ни при каких обстоятельствах их не потерять в будущем.



Еще одним немаловажным шагом является введение лицензирования негосударственных пенсионных фондов в соответствии с законом об их деятельности. Далее - ужесточение требований по части минимального размера капитала для обеспечения уставной деятельности. Одной из важнейших задач, которая, к сожалению, актуальна и сегодня - это подготовка высококвалифицированных кадров, поскольку все еще остро стоит вопрос подготовки профессионального персонала, и эта тема уже затрагивалась неоднократно. Наконец, вопрос самой идеологии новой системы - ведь нужно будет объяснить людям зачем, для чего и как все будет происходить. Ну а для этого необходимы экономические условия, которые были бы выгодны и интересны как работодателю, так и служащим для формирования пенсионных накоплений. Обязательно следует согласовать на законодательном уровне порядок размещения пенсионных накоплений, в соответствии с которым негосударственные пенсионные фонды получат возможность инвестировать накопленные средства в разного рода финансовые инструменты (долговые инструменты, долговые бумаги, облигации, депозитные сертификаты и т.д.).



На вышеуказанные аспекты следует в первую очередь обратить внимание, т.к. использование длинных пенсионных денег требует особого контроля и управления. Для этого следует создать, например, ассоциацию негосударственных пенсионных фондов. Это орган должен будет вести мониторинг деятельности фондов, а также вести подготовку стандартов обслуживания, документооборота, ведения актуарных расчетов и т.д. Т.е. должно быть своего рода курирование со стороны государства, но, с другой стороны, ассоциация не должна иметь высокой власти над фондами. Это отчетно-статистическое формирование, которое может анализировать ситуацию и заранее предупреждать в случае финансовой нестабильности какого-либо фонда, далее тем самым предпринимать серьезные меры в данном направлении. Если соблюсти все эти меры должным образом, мы будем иметь мощные, хорошо оснащенные фонды, укомплектованные квалифицированным персоналом. В заключение следует отметить, что сегодня Азербайджан полностью готов к любым социально-экономическим реформам и проектам не только на локальном и региональном, но и на международном уровне.

Проводя реформу, всегда можно столкнуться с множеством проблем, которые, в свою очередь, могут помешать правильному и гладкому исполнению нововведений. Ко всему прочему такого рода проблемы могут быть непосредственно зависимы от неэффективности проводимых мер по организации реформ. В свою очередь, следует определить важнейший фактор реорганизации структурной составляющей как элемента, позволяющего дать верное направление дальнейшего планомерного развития социальной системы. Основополагающей концепцией нововведений всегда является взгляд в будущее. То, как будет воспринято обществом то или иное мероприятие, насколько оно станет эффективным и не будет противоречить социальной составляющей населения. Сегодня каждый молодой человек должен уметь видеть себя в будущем социально обеспеченным и абсолютно защищенным. И для этого в первую очередь должны ставиться акценты в проведении реформ. Сегодняшний характер социального обеспечения все еще не столь совершенен, однако все перспективы и инструменты имеются для этого. Для еще большего укрепления и улучшения позиций требуется соблюсти все меры и потребности уже людей пенсионного возраста, которым в первую очередь будет требоваться социальная защита.



Как мы видим, государство прилагает очень много усилий для реализации проектов, развития и улучшения социально-страховой системы. В дальнейшем создание современного типа пенсионной системы приведет к еще большему доверию населения к пенсионным накоплениям, т.к. это будет важнейшим шагом каждого гражданина Азербайджанской Республики. Это создаст благоприятные условия для граждан как с точки зрения выбора, так и организации своего будущего при выходе на пенсию. В свою очередь, пенсионные вклады в частные пенсионные фонды должны быть обязательно застрахованы и будут находиться непосредственно под государственным контролем. Вновь следует отметить: в скором будущем уже посредством накопленного опыта в сфере социальной защиты станет возможным организовывать и улучшать систему социального обеспечения. Для этого имеются прекрасные предпосылки и главное - фундамент, который был заложен в начале 2000-х годов общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и по сегодняшний день поддерживается выверенным годами курсом развития системы социальной защиты Азербайджанской Республики Президента Азербайджана Ильхама Алиева.



Реформа в целом - это коренной слом устоявшихся процессов, в результате преобразований которых последуют новые процессы, более совершенные. (Автор)

Рустам Ч. Рустамов,

эксперт по социально-экономическим вопросам, аналитик