Консорциум TAP о ходе реализации проекта в Греции и Албании
Около 94 процентов труб сварены в Греции и Албании в рамках строительства Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу. Об этом говорится в пятницу в сообщении консорциума TAP AG, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Около 94 процентов труб в Греции и Албании (726 из 765 км) уже сварены. Все сварные швы подлежат автоматическому тестированию, чтобы обеспечить соответствие национальным и международным стандартам", - сказали в консорциуме.
TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.
Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.
Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.
Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.
Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.
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