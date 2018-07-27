SOCAR увеличил добычу нефти и газа

Во втором квартале текущего года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) увеличила добычу нефти на 3,6%, до 1,9 млн тонн по сравнению с первым кварталом.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, за отчетный период добыча газа выросла на 5,29%, до 1,66 млрд кубометров, передает Day.Az.

"За 6 месяцев этого года добыча по SOCAR составила 3,7 млн тонн нефти и 3,2 млрд кубометров газа. За шесть месяцев 2018 года в целом по стране было добыто 19,38 млн тонн нефти и 14,36 млрд кубометров газа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост добычи нефти составил 1,2%, газа - 3,1%.

Стабилизация и увеличение добычи по SOCAR связано с осуществляемым планом комплексных мероприятий на стратегически важных месторождениях. Увеличение буровых работ в этом направлении также занимает важное место", - говорится в сообщении.

За январь-июнь 2018 года пробурено около 80 тысяч метров скважин, что в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 8,4% выше. Более 39 тысяч метров буровых работ приходятся на II квартал 2018 года.

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