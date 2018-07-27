SOCAR значительно увеличила экспорт сырой нефти

Во втором квартале этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила экспорт сырой нефти на 18%, до 6,1 млн тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, в июне этого года показатели экспорта сырой нефти на 24% превысили показатели аналогичного периода годичной давности и выросли до 2,1 млн тонн, передает Day.Az.

Отмечается, что в экспорте нефтепродуктов зафиксирован рост на 19%, т.е. если в апреле-мае-июне прошлого года было экспортировано около 350 тыс. тонн нефтепродуктов, в этом году данный показатель превысил 410 тыс. тонн. В этот период экспорт дизельного топлива вырос примерно на 48%, изопропилового спирта - 69%, жидкой пиролизной смолы - 27%, пропилена - 30%, бутилен-бутадиеновой фракции - 37%.

В связи с положительной динамикой экспорта нефти и нефтепродуктов вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров отметил, что увеличение доли SOCAR по блоку месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" с 11,65% до 25% увеличило количество экспортируемой SOCAR сырой нефти.

Кроме того, большее количество переработанной во втором квартале этого года сырой нефти по сравнению с соответствующим периодом 2017 года привело к увеличению количества экспортируемых нефтепродуктов.

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