Центробанк Азербайджана привлечет 350 млн
27 июля 2018 17:52 151
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 30 июля проведет очередной депозитный аукцион, сообщает ЦБА.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках аукциона ЦБА планирует привлечь 350 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.
Процентная ставка по депозитам будет варьироваться в пределах 8,01-9,99 процента. Срок размещения средств - 14 дней.
Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.
В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием.
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