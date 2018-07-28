Международное агенство прогнозирует устойчивый рост экономики Азербайджана

28 июля 2018 09:56

Экономика Азербайджана будет расти в среднем на три процента в период с 2018 по 2021 годы, следует из отчета рейтингового агентства Standard & Poor's. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

S&P утвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне "ВВ+/В". Прогноз по рейтингам - стабильный.

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