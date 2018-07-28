При реализации проекта SOCAR Polymer удалось сэкономить около 200 млн - ДЕТАЛИ

В ходе реализации проекта SOCAR Polymer удалось сэкономить около 200 миллионов манатов.

Об этом сообщил в субботу в ходе мероприятия "Организация производственной цепочки от сырья до конечной продукции" генеральный директор ООО "SOCAR Polymer" Фарид Джафаров, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что приоритетом для ООО является местный рынок.

"Азербайджанские предприятия смогут воспользоваться продукцией завода в качестве конечной продукции. Мы готовы оказывать им техническую поддержку, и создавать с ними партнерские связи", - сказал Джафаров.

Проект SOCAR Polymer реализуется в Сумгайытском химико-промышленном парке. На первом этапе производственная мощность SOCAR Polymer составит 120 тысяч тонн полиэтилена и 180 тысяч тонн полипропилена. К 2021 году общая мощность может составить 570 тысяч тонн продукции.

На заводе будут выпускаться 19 видов продукции из полипропилена и 12 видов - из полиэтилена высокой плотности. Продукция будет использоваться, в частности, в пищевой и медицинской промышленности, а также в сельском хозяйстве и производстве автомобилей.

Общие инвестиционные затраты в рамках проекта оцениваются в 816 миллионов долларов. 489 миллионов долларов кредита на SOCAR Polymer сроком на 10 лет выделил российский "Газпромбанк".

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