SOCAR Polymer подписала четырехсторонний меморандум в рамках производства полимерной продукции в Азербайджане

ООО "Сумгаитский химико-промышленный парк", Агентство развития малого и среднего предпринимательства, ООО "SOCAR Polymer" и компании-потребители полимерной продукции подписали в Баку в субботу меморандум о взаимопонимании, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Подписание состоялось в ходе мероприятия под названием "Организация производственной цепочки от сырья до готовой продукции".

Отметим, что на сегодня состоялось подписание соглашений по производству полимерной продукции с 18 компаниями.

Сегодня в Баку прошло мероприятие "Организация производственной цепочки от сырья до готовой продукции". В нем приняли участие замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров, председатель правления Агентства развития малого и среднего предпринимательства Орхан Мамедов, генеральный директор Сумгайытского химико-промышленного парка Назим Талыбов, генеральный директор SOCAR Polymer Фарид Джафаров.

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