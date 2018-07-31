Fifty Fathoms Батискаф Полный Календарь с Фазами Луны - ФОТО

Батискаф является основой коллекции Fifty Fathoms с момента своего создания в 1956 году. Сохранив спортивное наследие и эстетику этой линейки, Blancpain обогатил ее полным календарем и усложнением в виде фаз луны. Новый Батискаф Полный Календарь с Фазами Луны предполагает объединение двух основных принципов Blancpain: ДНК спортивных дайверских часов коллекции Fifty Fathoms и традиционного полного календаря с фазами луны, который можно встретить у моделей коллекции Villeret.

Как и у классических часов Blancpain, у новой модели день недели и месяц отображаются в окошках циферблата, дата - дополнительной стрелкой, обходящей его по внутреннему периметру, а фазы луны - в очень большом окошке на 6 часах. В соответствии с философией Blancpain, направленной на защиту механизма от возможных ошибок со стороны владельца, календарный механизм этого Батискафа содержит дополнительную защиту. Таким образом, даже если владелец будет настраивать календарь в запрещенное время около полуночи, механизм защищен от поломок, подобных тем, которые могли бы произойти с календарями обычной конструкции.

Чтобы новый Батискаф обеспечивал оптимальную считываемость, как под водой, так и на суше, информация календаря продуманно отображается таким образом, чтобы перенести акцент внимания на индексы и основные стрелки, выполненные в традиционном стиле винтажных дайверских часов.

Эти элементы также покрыты люминесцентным материалом, создающим яркий приятный контраст с циферблатом метеоритного серого цвета. Батискаф Полный Календарь с Фазами Луны выпускается в стальном сатинированном корпусе диаметром 43-мм. Он оснащен однонаправленно вращающимся безелем с керамической вставкой и метками, выполненными из жидкого металла по технологии Liquidmetal® - оба материала известны своей прочностью. Часы выпускаются с ремешком из парусины или ремешком НАТО, а также с металлическим браслетом. Обращаясь к истории: версия НАТО появилась в 1960-х годах, когда Министерство Обороны Великобритании (MOD) искало прочный ремень для оснащения своих военных часов. Происхождение нашло свое отражение и в названии ремешка, которое представляет собой сокращение от North Atlantic Treaty Organization (Североатлантический Альянс).

Модель можно приобрести в бутиках Glampire Timepieces и Royal Collection: +994 12 499 86 96 и +994 12 493 40 84. Адреса: ул. Зарифы Алиевой, 93 и пр. Бюльбюля, 30.