Официальный курс маната на 31 июля
31 июля 2018 08:30 321
Официальный курс маната по отношению к доллару на 31 июля 2018 года установлен на уровне 1,7 AZN/USD.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центральный банк страны.
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30 июля 20:06 358
Официальный курс маната на 31 июля
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30 Июл. 21:39 25 704
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30 Июл. 10:29 11 420
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