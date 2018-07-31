Новое партнерское соглашение между Национальным Олимпийским Комитетом Азербайджана и Toyota

В июле этого года между Национальным Олимпийским Комитетом Азербайджанской Республики и ООО "Toyota Caucasus" было подписано соглашение о партнерстве. Соглашение подписали вице-президент НОК Азербайджана Чингиз Гусейнзаде и президент "Toyota Caucasus" Мицуру Кониши.

В соответствии с соглашением, Toyota стала партнером Национального Олимпийского Комитета и Национальной Олимпийской Команды до конца 2018 года. В рамках партнерства "Toyota Caucasus" окажет поддержку азербайджанскому НОК в проведении кампаний по продвижению во время юношеских Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе и 2-го Международного чемпионата солидарности по теннису.

Чингиз Гусейнзаде высоко оценил это партнерское соглашение и заявил, что быть партнером одного из самых известных мировых автопроизводителей - это новый опыт для НОК Азербайджана. Он также отметил, что партнерство подобного рода в преддверии такого исторического спортивного события, как Юношеские Олимпийские игры-2018 в Буэнос-Айресе является знаменательным и что Национальный Олимпийский Комитет Азербайджана надеется на дальнейшее продолжение этого партнерства.

"Это партнерство является исторически важным в преддверии такого спортивного мероприятия, как Юношеские Олимпийские игры-2018 в Буэнос-Айресе и дает нам надежду на его продолжение в дальнейшем во время 2-х Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году, Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, который пройдет в Баку в следующем году, и, наконец, Летних Олимпийских игр-2020 в Токио", - отметил г-н Гусейнзаде.

Отметим, что всемирное партнерство с Олимпийским и Паралимпийским движением - первая в истории глобальная кампания, инициатором которой является Toyota. Этот проект поддерживается представителями Toyota по всему миру.

В свою очередь, президент "Toyota Caucasus" Мицуру Кониши заявил: "Мы очень рады, что стали частью Олимпийской/Паралимпийской семьи, поскольку дух этого движения полностью соответствует философии Toyota о непрерывном совершенствовании и преодолении новых вызовов. Мы чрезвычайно гордимся тем, что имеем возможность поддержать азербайджанских спортсменов и вдохновить их на новые свершения в ходе предстоящих игр. Мы искренне ценим усилия каждого спортсмена и верим в их победу. Для нас большая честь быть партнерами Национального Олимпийского Комитета Азербайджана".