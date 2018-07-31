Азербайджанская таможня поддержит предпринимателей

Таможенные органы Азербайджана должны осуществлять поддержку предпринимательства в стране, сказал во вторник в ходе "круглого стола" на тему "Упрощение процедур таможенного оформления при экспортно-импортных операциях в промышленных парках - Зеленый коридор" заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в частности, это относится к резидентам промышленных зон.

"С каждым годом резиденты промышленных зон наращивают импорт оборудования, сырья. Вопросы таможенного оформления здесь очень важны. Таможня должна осуществлять поддержку предпринимателей, и с этой целью мы проводим обсуждения. Наша цель - повысить прозрачность, снизить количество [таможенных] процедур, повысить оперативность процесса и расширить применение электронных услуг", - сказал Сафаров.

Он также добавил, что в ближайшее время ожидается рост оборота промышленных парков.