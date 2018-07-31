"AccessBank" планирует увеличить уставный капитал на 140 млн манатов

"AccessBank" огласил финансовые показатели за первое полугодие 2018-го года.

За отчетный период объем активов банка составил 827,873 млн манатов, что на 2,894 млн манатов превышает показатель первого квартала текущего года. Увеличение активов банка в целом было обеспечено за счет роста объема кредитного портфеля. Так, по сравнению с первым кварталом кредитный портфель "AccessBank"а вырос на 12,580 млн манатов и составил 503,743 млн манатов.

Депозитный портфель банка также традиционно продемонстрировал рост. Объем размещенных в банке депозитов за квартал вырос на 21,959 млн манатов и достиг 450,155 млн манатов, что говорит о высоком доверии к банку со стороны клиентов.

Примечательно, что коэффициент мгновенной ликвидности банка на конец июня составил 93,03%, что превышает минимальную норму больше чем в 3 раза. Безусловно, это говорит о том, что банк обладает достаточными ликвидными средствами.

Как сообщил председатель правления "AccessBank"а Анар Гасанов, на общем собрании акционеров, которое состоялось на прошлой неделе, было одобрено повышение уставного капитала банка на сумму 140 млн манатов. По его словам, повышение уставного капитала даст возможность банку вступить в новую стадию развития: "Являясь лидером сферы микрокредитования, мы намерены не только сохранить, но и усилить свои позиции. Для достижения этих целей мы владеем всеми ресурсами - финансовая устойчивость, кадровый потенциал и доверие клиентов. Наряду с укреплением своей рыночной позиции, мы также сфокусируемся на повышении уровня предоставляемых клиентам услуг. Мы очень позитивно смотрим на 2018 год и уверены в достижении поставленных целей".