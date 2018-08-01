БТК окажет положительное влияние на создание новых транспортных маршрутов - ЗАЯВЛЕНИЕ
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) окажет положительное влияние на создание новых транспортных маршрутов между регионами Центральной Азии, Каспия и Черного моря, сказал в интервью Trend посол Румынии в Азербайджане Дан Янку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Важно подчеркнуть, что Румыния и Азербайджан разделяют общие интересы, когда речь идет о проектах, имеющих стратегическое значение, таких как транспортный коридор Восток-Запад", - сказал дипломат.
Янку отметил, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс имеет первостепенное значение не только для Азербайджана, но и для региона: это важнейшая часть коридора Восток-Запад и является важным вкладом в укрепление региональной связи.
"БТК окажет положительное влияние на создание новых транспортных маршрутов между регионами Центральной Азии, Каспия и Черного моря, что также актуально и для Румынии. В целях улучшение транспортных связей между этими регионами Румыния предложила разработать Каспийско-Черноморский транспортный коридор, который в основном представляет собой расширение коридора Восток-Запад через Черное море", - сказал он.
Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.
Восток-Запад, или Транскаспийский международный транспортный маршрут (TМТM) предназначен для роста грузоперевозок как из Китая в Турция и страны Евросоюза, так и в обратном направлении. Управление и развитие данного транспортного маршрута осуществляется консорциумом, созданным странами-участницами - это Китайские железные дороги (в Китае), KTZ Экспресс (в Казахстане), Каспийское морское пароходство (на Каспии), ADY Экспресс (в Азербайджане) и Trans Qafqasus Terminals (в Грузии).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!