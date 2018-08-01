Эльман Рустамов объяснил почему изменились цены на проезд в метро и автобусах
"Повышение цен за проезд в автобусах и метро несколько повлияет на рост инфляции".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на проведенной сегодня пресс-конференции сказал председатель Правления ЦБА Эльман Рустамов.
По его словам, последнее решение Тарифного совета в связи с повышением цен на транспорте окажет минимальное влияние на инфляцию.
"Однако не думаем, что этот рост выйдет за пределы 6-7-процентного коридора", - сказал председатель правления ЦБА.
Э.Рустамов добавил, что в целом эта ценовая политика может быть расценена как шаг, направленный на регулирование деятельности бизнес-структур в этом секторе экономики: "Финансовая устойчивость функционирующих в этом секторе структур напрямую связана с качеством предлагаемых ими услуг".
По его словам, основным фактором, влияющим на инфляцию, является курсовая стабильность. Э.Рустамов добавил, что ЦБА после стабилизации предполагаемого курса добился стабильной инфляции: "Это в свою очередь играет существенную роль в управляемости инфляции".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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