Эльман Рустамов объяснил почему изменились цены на проезд в метро и автобусах

"Повышение цен за проезд в автобусах и метро несколько повлияет на рост инфляции".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на проведенной сегодня пресс-конференции сказал председатель Правления ЦБА Эльман Рустамов.

По его словам, последнее решение Тарифного совета в связи с повышением цен на транспорте окажет минимальное влияние на инфляцию.

"Однако не думаем, что этот рост выйдет за пределы 6-7-процентного коридора", - сказал председатель правления ЦБА.

Э.Рустамов добавил, что в целом эта ценовая политика может быть расценена как шаг, направленный на регулирование деятельности бизнес-структур в этом секторе экономики: "Финансовая устойчивость функционирующих в этом секторе структур напрямую связана с качеством предлагаемых ими услуг".

По его словам, основным фактором, влияющим на инфляцию, является курсовая стабильность. Э.Рустамов добавил, что ЦБА после стабилизации предполагаемого курса добился стабильной инфляции: "Это в свою очередь играет существенную роль в управляемости инфляции".