Центробанк начал мероприятия в связи с переходом в режим плавающего курса

1 августа 2018 12:05

"Продолжается работа по переходу на плавающий курс".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель Правления Центрального Банка Азербайджана Эльман Рустамов.

"Хочу сказать, что в мире мало стран, в которых есть режим плавающего курса. У нас есть планы. Для перехода в режим плавающего курса в первую очередь нужно создать соответствующие условия. Для плавающего курса должен существовать либеральный, диверсифицированный валютный рынок. В результате проведенных в последнее время работ может быть создан диверсифицированный валютный рынок в среднесрочной перспективе. Соответственно, мы можем перейти на плавающий курс, параллельно реализуя другие меры", - заявил Э.Рустамов.

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