Льготные кредиты станут доступнее
В Азербайджане с шести до пяти процентов снижена годовая процентная ставка по льготным кредитам, выделяемым на поддержку предпринимательства в стране. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Это предусмотрено в "Порядке использования средств Фонда развития предпринимательства Азербайджана".
Президент Ильхам Алиев в среду подписал указ о совершенствовании механизма государственной поддержки развитию предпринимательства, который предусматривает создание данного Фонда. Одновременно ликвидируется Национальный фонд поддержки предпринимательства, действовавший с 1997 года принистерстве экономики страны.
Согласно порядку, годовая процентная ставка по кредитам Фонда составляет один процент, еще четыре процента - ставка уполномоченной кредитной организации. Минимальный размер льготного кредита, который может предоставить Фонд, составит пять тысяч манатов, а максимальный - 10 миллионов манатов.
При этом, отмечается, что малые кредиты (от пяти до пятидесяти тысяч манатов) будут выделяться на период до трех лет, средние кредиты (от 50 001 до одного миллиона манатов) - сроком на пять лет, крупные кредиты (от 1 000 001 до десяти миллионов манатов) - сроком до десяти лет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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