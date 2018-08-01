Выросли международные валютные резервы Азербайджана

За январь-июнь 2018 года совокупный объем международных валютных резервов Азербайджана вырос на 5,6 процента, или на 2,3 миллиарда долларов, сказал в ходе пресс-конференции в среду председатель Центрального банка республики Эльман Рустамов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Стратегические валютные резервы Азербайджана существенно превысили нормы достаточности. За первые 6 месяцев 2018 года совокупный объем международных валютных резервов страны вырос на 2,3 миллиарда долларов, или на 5,6 процента, достигнув 44,2 миллиарда долларов. 37,7 миллиарда долларов из этой суммы пришлись на резервы Госнефтефонда Азербайджана, один миллиард - на резервы минфина, 5,5 миллиарда долларов - на резервы Центробанка. Резервы значительно превышают сумму трехмесячного импорта товаров и услуг", - сказал Рустамов.

Он также сообщил, что, согласно прогнозам, к концу 2018 года в Азербайджане сохранится профицит платежного баланса.

"В общем торговом балансе страны сформировалось положительное сальдо в 4 миллиарда долларов, в ненефтяном секторе - 3,1 миллиарда долларов. Последние прогнозы показывают, что к концу 2018 года платежный баланс останется профицитным. Цены на нефть сформировались на уровне более 70 долларов за баррель, до конца года здесь также ожидается положительная динамика", - отметил глава регулятора.