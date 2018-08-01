Фонд развития предпринимательства Азербайджана сможет заниматься бизнесом

Фонд развития предпринимательства Азербайджана сможет вести предпринимательскую деятельность.

Это предусмотрено уставом организации.

Президент Азербайджана подписал указ о совершенствовании механизма государственной поддержки развитию предпринимательства, который предусматривает создание данного Фонда. Одновременно ликвидируется Национальный фонд поддержки предпринимательства, действовавший с 1997 года при министерстве экономики страны. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отмечается, что предпринимательскую деятельность Фонд сможет вести только для достижения поставленным перед ним задач.

Среди таких задач - создание или участие в хозяйственных обществах. Также Фонд будет участвовать в создании отраслевых и региональных программ, нацеленных на развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест.

Помимо основной задачи - льготного кредитования бизнеса, Фонд будет помогать предпринимателям расширять свою зарубежную деятельность, оказывать им консалтинговые услуги, в частности, изучать рыночную конъюнктуру, готовить для них инвестиционные проекты, помогать в формировании рыночной инфраструктуры, проводить тренинги, различные мероприятия и т.д.

Фонд будет действовать при министерстве экономики. Уставный фонд организации определен в размере 1,09 миллиарда манатов.