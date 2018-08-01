Развитие железнодорожной логистики между Баку и Тегераном усилит безопасность региона

Иранская сторона пригласила Азербайджан присоединиться к новой железной дороге, что в очередной раз подтверждает, насколько Тегеран заинтересован в укреплении экономических связей с Баку, особенно на фоне непростой экономической ситуации в Исламской Республике.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend эксперт Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук, российский политолог Фархад Ибрагимов.

Напомним, что на днях Иран пригласил Азербайджан присоединиться к новой железной дороге, которая соединяет приграничный город Парсабад в провинции Ардебиль с югом Азербайджана.

Соответствующее предложение было сделано на встрече министра дорог и городского развития Ирана Аббаса Ахунди с находившимся в Тегеране министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамином Гулузаде.

По мнению иранской стороны, это важный проект, схожий с железной дорогой Астара (Иран) - Астара (Азербайджан), который может помочь расширить транспортное сотрудничество между Ираном и Азербайджаном.

По словам эксперта, новая железная дорога, о которой говорят в Тегеране, поспособствует развитию логистики и транспортного сообщения между двумя странами.

Он напомнил, что Азербайджан и Иран также являются участниками важного геоэкономического проекта международного транспортного коридора "Север-Юг", благодаря которому будет сокращено время доставки грузов из Индии в Европу.

"Полагаю, подобные проекты будут способствовать лишь улучшению экономических и политических отношений между Ираном и Азербайджаном. К тому же в Иране хорошо понимают значимость Азербайджана в Южно-Кавказском регионе. Азербайджан остается по-настоящему независимым и суверенным государством, и такой принцип делает страну еще более привлекательной для сотрудничества и развития отдельных экономических проектов. Иран привык работать с теми странами, которые действительно проводят независимую внешнюю политику, и в этом смысле Азербайджан является таким государством", - считает российский аналитик.

Далее Ибрагимов отметил, что, несмотря на экономические проблемы, Иран до сих пор продолжает отстаивать свои политические и экономические интересы в регионе.

"Очевидно, что в Тегеране заинтересованы в увеличении товарооборота с Баку и готовы инвестировать в Азербайджан, и я думаю, что именно развитие логистических проектов и транспортной инфраструктуры позволит достичь поставленных целей", - резюмировал собеседник.

Железная дорога Астара-Астара является частью транспортного коридора "Север-Юг", который призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.