В Нахчыване будут производить машины скорой помощи

1 августа 2018 18:57

С августа на Нахчыванском автомобильном заводе приступят к производству машин скорой медицинской помощи. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на данный момент на предприятии производятся новые модели автомобилей премиум-класса. 

Завод выпускает автомобили модели "NAZ-Lifan-330". Что касается завоевавших симпатию покупателей и считающихся внедорожниками автомобилей модели X60, они собираются в новом более современном дизайне.  

В новые модели производимых на заводе автомобилей премиум-класса внесены некоторые изменения. Так, в отличие от предыдущих моделей, данные автомобили оснащены как автоматической, так и механической коробкой передач, что предоставляет клиентам широкий выбор. 

В ближайшие дни на заводе также предусматривается производство новой 650-й модели "Lifan", что приведет к новым изменениям качества в автомобильной промышленности.

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