На месторождение "Шахдениз" потрачено более 1 млрд долларов

В первом полугодии этого года консорциум "Шахдениз" потратил на деятельность по проекту разработки находящегося в азербайджанском секторе Каспия газоконденсатного месторождения "Шахдениз" 1,048 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на оператора блока месторождений - компанию BP-Azerbaijan, из них операционные расходы составили более 250 млн долларов, капитальные расходы - примерно 798 млн долларов, передает Day.Az. Отмечается, что большая часть капитальных расходов относится к проекту "Шахдениз-2".

Общие расходы на "Шахдениз" в годовом сравнении сократились на 44%, операционные расходы увеличились на 0,40%, капитальные сократились на 51%.

Напомним, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор - 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).