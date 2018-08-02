Азербайджан увеличит экспорт в Россию

Азербайджан планирует увеличить экспорт своей продукции в Россию до конца 2018 года, сказал Trend торговый представитель Азербайджана в РФ Руслан Алиев, передает Day.Az.

"Основная доля в увеличении экспорта придется на фрукты и овощи (хурма, лесные орехи, томаты, картофель), реактивный керосин, хлопок, алюминий и другие", - сказал Алиев.

Он также отметил, что в России в скором времени планируется открыть новые винные дома Азербайджана.

"В частности, винные дома планируется открыть в Москве, Санкт Петербурге, Астрахани и Екатеринбурге", - сказал Алиев.

С января по июнь 2018 года из Азербайджана было экспортировано в Россию продукции на 349,23 миллиона долларов, что больше аналогичного показателя за первое полугодие 2017 года на 5,76 процента. Объем импорта продукции из России, в свою очередь, составил 788,21 миллиона долларов, что на 0,29 процента больше аналогичного показателя первых шести месяцев 2017 года.

Напомним, что Россия входит в список пяти крупнейших торговых партнеров Азербайджана по итогам января-июня 2018 года с объемом товарооборота 1,14 миллиарда долларов (8,54 процента от общего объема товарооборота).

Помимо России в этот список входят Италия с товарооборотом в 2,07 миллиарда долларов и удельным весом в 15,52 процента, Турция - 1,41 миллиарда долларов (10,61 процента), Израиль - 723,01 миллиона долларов (5,43 процента) и Германия - 665,05 миллиона долларов (4,99 процента).