Samsung Twin Cooling – свежесть продуктов надолго

Любая хозяйка раз в неделю опустошает содержимое холодильника, чтобы почистить его.

На самом деле, во время такой генеральной уборки мы больше избавляемся от испорченных продуктов, нежели чистим сам холодильник.

Дело в том, что срок хранения многих продуктов зависит от того, сколько в них содержится воды, а также непосредственно от температуры хранения. Следовательно, чем выше влажность продукта, а также ниже температура его хранения, тем короче срок, за который его надо использовать. На старых холодильниках температура в рабочей камере уменьшалась с отдалением от морозильной, таким образом самое холодное отделение располагалось не посредственно на первой полке, а самое "теплое" на нижней. В холодильниках от Samsung все устроено по-другому благодаря системе Twin Cooling.

В моделях две системы охлаждения: одна для холодильной камеры, вторая - для морозильной. Дело в том, что в холодильнике Samsung используются сразу два отдельных воздушных потока, благодаря чему поддерживается оптимальная влажность и температура в холодильной и морозильной камерах. Такой подход дает возможность контролировать влагу и температуру независимо для каждой части бытового прибора, также предотвращает смешивание запахов и обеспечивает сохранность любого продукта. При этом мы не имеем ни обледенений, ни смешивания запахов. Так, ваш любимый салат не будет пахнуть рыбой, а клубника останется "красной" и сочной даже в самую жаркую погоду.

Кроме этого, несколько рабочих режимов позволят подстраивать работу холодильника под ваши требования. Если Вам необходимо больше места, вы можете одним касанием превратить морозильную камеру в рабочую. А уезжая в отпуск, выключать рабочую камеру оставляя только морозильную, что позволит вам сэкономить на энергопотреблении.

Также холодильники от Samsung оснащены инверторным компрессом. Технология цифрового инвертора автоматически регулирует скорость компрессора на всех 7 уровнях охлаждения. Благодаря применению данной технологии, компрессор потребляет меньше энергии, отличается меньшим уровнем шума во время работы и подвержен меньшему износу - все это позволяет продлить срок его эксплуатации.

Также следует отметить, что производитель предоставляет 10 лет гарантии на данный вид компрессора. Дополнительную информацию о холодильниках Samsung вы можете получить в сети магазинов: Baku Electronics, Kontakt Home, Maxi.az и Optimal.