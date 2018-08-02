США и ЕС будут уделять еще больше внимания проекту TAP

США и ЕС теперь будут уделять еще больше внимания скорейшему завершению проекта TAP и устранению возможных препятствий.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Таир Миркишили, передает Day.Az

По его словам, один из основных элементов экономической политики, проводимой в последнее время США вместе с ЕС, связан с экспортом газа в Европу.

По его словам, на встрече президента США Дональда Трампа на прошлой неделе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером ЕС согласился на то, чтобы строительством новых газовых терминалов ответить на давление России в связи с экспортом газа в Европу.

"Главной целью США является снижение влияния России на рынке ЕС и получение этого дохода", - сказал Миркишили.

Депутат отметил, что США также всегда поддерживали проект "Южный газовый проект", предусматривающий экспорт азербайджанского газа в Европу.

"Обсуждение проекта TAP на встрече между Трампом и премьер-министром Италии Джузеппе Конте означает, что США также начинают беспокоить возможные риски, связанные с задержкой в Италии строительства этого проекта, который обеспечит газом в основном южные и восточные регионы Европы. Считаю, что США и ЕС теперь будут уделять еще больше внимания скорейшему завершению успешного проекта Азербайджана и устранению возможных препятствий", - добавил Миркишили.

TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.