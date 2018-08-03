SOCAR сдаст в эксплуатацию многофункциональный комплекс в Грузии
SOCAR Energy Georgia (грузинская "дочка" азербайджанской госкомпании SOCAR) планирует к середине 2019 года сдать в эксплуатацию многофункциональный автозаправочный комплекс в Грузии.
Об этом сказал Trend глава компании Махир Мамедов.
Ранее Мамедов сказал, что компания планирует построить две новые автозаправочные станции в Грузии.
"Одна из указанных станций уже сдана в эксплуатацию, а строительство многофункционального комплекса в районе Терджола продолжается и будет закончено к середине 2019 года. Отмечу, что комплекс, который будет расположен на магистральной дороге Тбилиси-Батуми, наряду с бензо- и газозаправочными станциями будет совмещать торговый центр, объекты питания и стоянку для автомобилей", - сообщил глава компании.
Компания SOCAR экспортирует в Грузию газ, добываемый на азербайджанских месторождениях за счет собственных средств без участия иностранных компаний. Помимо этого Грузия ежегодно получает от Азербайджана газ, добываемый на морском месторождении "Шах Дениз" с участием SOCAR и иностранных компаний.
В настоящее время SOCAR является единственным в Азербайджане производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине. SOCAR также является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim и других активов в Турции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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