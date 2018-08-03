Еще один шаг к завершению азербайджанского проекта в Европе - ПОДРОБНОСТИ

Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, завершил строительство микротоннеля в Албании. Об этом говорится в пятницу в сообщении консорциума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечается, строительство 1,5-километрового микротоннеля было завершено в конце июля.

"Он соединяет восточный и западный сегменты TAP. Вместе с французской компанией Bessac, которая является субконтрактором проекта, консорциум завершил строительство микротоннеля в рамках графика и с высокой степенью точности", - говорится в сообщении.

TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.