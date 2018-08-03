Emporium представляет лучшее из лучших: Bottega Veneta!

Emporium - адрес мировой моды в Азербайджане, собирает под своей крышей все самые значимые бренды. С сегодняшнего дня начинает функционировать новый корнер со знаменитым и неповторимым именем - Bottega Veneta.

Кто не мечтает о знаковых, давно ставших синонимом роскоши и стиля, плетеных сумочках бренда? А знаете ли вы, что на создание только одной из них уходит два дня! Полоски кожи готовятся по особому методу и плетутся несколькими мастерами плетением intrecciato. Все операции делаются только вручную, и потому в результате мы имеем не просто сумку, а произведение искусства! Они настолько выделяются своей фактурой, что не нуждаются в логотипе, и по этому поводу у них даже есть слоган: "Ваших инициалов будет достаточно". Эта фраза точно определяет люксовость, избранность бренда.

Начав свою историю в 1966 году именно с сумок, сегодня бренд предлагает полную линейку женской и мужской одежды, аксессуаров, украшений и даже предметов интерьера. Вот уже 50 с лишним лет бренд верен трем основам, которые заложил в самом начале производства: простой дизайн, сложные технологии, роскошные материалы.

Бутики Bottega Veneta открыты по всему миру, в окружении брендов самого высокого классa.

Поклонницы моды в Баку могут ознакомиться с коллекцией по адресу: пр-т Нефтчилер, 151, Port Baku Mall, магазин Emporium, 2-й этаж. Тел: +99450 2835000

A также на сайте www.emporium.az, на котором можно заказать весь ассортимент магазина с бесплатной доставкой.