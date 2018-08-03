В Международном банке Азербайджана новое назначение

3 августа 2018 17:46

Наргизханым Биляндарлы назначена генеральным директором Международного банка Азербайджана. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что ранее она занимала различные должности, в том числе руководящие, в Международном банке Азербайджана, Bank of Baku, Bank Standard, Банк ВТБ (Азербайджан).

В настоящее время, включая Биляндарлы, в банке действуют пять генеральных директоров: Фуад Исламов, Васиф Ахмедов, Айнур Сулейманлы, Эмиль Амиров.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года. Свыше 95 процентов акций банка принадлежат государству в лице министерства финансов, Государственного комитета по вопросам имущества и ЗАО "Аграркредит". Оставшаяся часть распределена между частными юридическими и физическими лицами.

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