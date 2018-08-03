SOCAR: «Южный газовый коридор» соединит семь стран с 12 различными инвесторами

"Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, соединит семь стран с 12 различными инвесторами, сказал вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров в ходе радиошоу John Batchelor, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В настоящее время мы очень близки к завершению строительства одного из крупнейших и одного из самых дорогих, если не самых дорогих, энергетических проектов в мире под называнием "Южный газовый коридор", который соединит семь стран с 12 различными инвесторами и 12 различными покупателями вдоль маршрута трубопровода ", - сказал он.

Насиров отметил, что это будет первый трубопровод, соединяющий Каспийский регион, который владеет огромными энергетическими ресурсами, с потребителями в Европейском союзе (ЕС).

"Для ЕС, конечно, очень важно найти альтернативный источник, и так же важно для тех, кто производит нефть и газ в странах, не имеющих выхода к морю, найти пути доставки своей продукции потребителям", - сказал он.

И это имеет такое большое значение, что во время встречи с премьер-министром Италии Джюзеппе Конте в Вашингтоне президент США Дональд Трамп поддержал строительство Трансадриатического трубопровода (TAP), который является частью "Южного газового коридора".

Напомним, что 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

А 29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.