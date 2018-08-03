При минсельхозе Азербайджана создан Совет фермеров - ФОТО

В министерстве сельского хозяйства Азербайджана прошло мероприятие, посвященное созданию Совета фермеров, говорится в четверг в сообщении министерства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступивший на мероприятии с участием ведущих фермеров страны министр сельского хозяйства Инам Керимов сказал, что в Азербайджане продолжаются аграрные реформы, продолжается реализация институциональных проектов в аграрной сфере. Министр проинформировал фермеров в связи с последним указом, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым.

Сказав о создании Государственных аграрных центров развития, Керимов отметил, что новая структура позволит применять систему "единого окна", полностью обеспечит ее прозрачность. Напомнив о создании фермерских и координационных советов при Государственных аграрных центрах развития, министр сказал, что структура, которая учреждается сегодня, - это Совет фермеров при министерстве сельского хозяйства.

"Конечной целью министерства сельского хозяйства является то, чтобы фермеры могли еще более эффективно пользоваться землей, производить еще больше продукции и могли еще больше заработать. С целью определения проблем фермеров, оказания помощи в более эффективном построении их деятельности был создан Центра аграрных исследований, а также создано ООО "Государственная аграрная торговая компания" с целью оказать помощь фермерам в продаже своей продукции", - сказал Керимов.

Министр также отметил важность создания кооперативов на основе принципа добровольности и призвал ускорить работу по просвещению фермеров в этой связи.

На встрече обсуждались вопросы качества семян и удобрений, отсутствие техники для очистки участков от камней, проблемы орошения, шаги по развитию животноводства. В конце встречи было создано правление Совета фермеров из 14 человек.