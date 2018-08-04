Мина Афандизаде: Время, в котором мы живем, заставляет нас убегать в другой мир - ФОТО

В мире царит культ красоты. Бьюти-индустрия имеет характер стремительно меняться, представляя нам все новые и новые пути достижения идеальных результатов в нашем облике. Так как внешний вид человека является одним из главных средств достижения его целей, тут уж ему остается одно: следовать установленным бьюти правилам. В этом контексте велика роль СПА-центров, которые являются главным механизмом в работе над безупречностью тела, лица и даже души. Как же не потратить кучу времени и денег в поисках истинных специалистов и качественных центров красоты, число которых растет с каждым днем?

Чтобы не запутаться в этом разнообразии, мы обратились за советами к профессионалу. В нашем интервью директор одного из самых признанных СПА-центров Республики "Shahdaq hotel & SPA" Мина Афандизаде рассказала нам об услугах, пользе и направленности СПА-центра, показавшего себя с лучшей стороны и завоевавшего сердца своих посетителей.

- Название горного центра отдыха, расположенного в одном из самых красивых районов Азербайджана, Гусарском, носит название "Shahdaq hotel & SPA". С чем связан нетрадиционный подход указания наличия СПА уже в названии отеля?

- "Shahdag Hotel & Spa" является первым современным СПА-отелем, расположенным на горнолыжном курорте. При этом он является самым большим по квадратуре и по перечню предлагаемых услуг СПА-центром на территории всего Азербайджана. Только один "Ovdan" СПА занимает 3000 квадратных метров на территории "Shahdag Hotel & Spa". Несомненно, изюминкой нашего центра является его нахождение в окружении очаровательных гор Шахдага, что дает нашим гостям возможность стать ближе к природе и полностью уйти от повседневности. Наряду с полностью оборудованным тренажерным залом и бассейном, "Ovdan" СПА предлагает гостям хамам и сауну (раздельные для мужчин и женщин) и "Ovdan" бар с широким ассортиментом полезных напитков и легких закусок.

Отмечу, что СПА-центр располагает 13-ью процедурными кабинетами, двумя раздельными кабинетами для пара, йога-центром, зоной релаксации и т.д. Соответственно меню СПА включает в себя довольно-таки большой выбор услуг, связанных с уходом за телом и лицом, различными видами массажных процедур и процедур в хамаме.

- Расскажите, пожалуйста, более детально о предоставляемых у вас услугах.

- Как вы знаете, аббревиатура СПА расшифровывается как "здоровье с помощью воды" или "здоровье через воду". Поэтому особый упор в нашем комплексе делается на ванные процедуры (Ванна Клеопатра, гидромассажное джакузи), которые носят как оздоровительный, так и расслабляющий характер. Времяпровождение в хамаме же вы можете скрасить кисе-пилингом для тела, пенным массажем, султан-массажем и воспользоваться услугами Rasul Bath (Расул хамам). Те, кто ищет более эксклюзивное предложение, могут воспользоваться VIP Spa Suite, который оснащен персональной раздевалкой, турецкой баней, сауной, залом отдыха и терапией.

Излюбленной процедурой же является уход за лицом. Эта процедура имеет магическую результативность. Уход за лицом включает в себя мини-процедуры по уходу за кожей лица, очистительные и антивозрастные процедуры, которые популярны как среди женщин, так и среди мужчин. Ну, конечно, разные процедуры обертывания и скрабы для тела. В последнее время же к нам часто стали обращаться по поводу специально подготовленных СПА-пакетов от "Ovdan", которые помогают улучшить циркуляцию крови, излечить мышечные боли и снять стресс.

Мы также не забыли наших маленьких гостей. Для маленьких принцев и принцесс у нас есть массажное лечение под названием "Angel Bliss для детей". Поэтому родители смогут доверить своих детей профессионалам и при этом сами расслабиться в более уединенной обстановке, где их покой ничего не нарушит. Наши профессиональные терапевты работают в тесном контакте с клиентами, поэтому здесь вы отдыхаете не только телом, но и душой.

- Какие процедуры пользуются наибольшей популярностью среди посетителей "Shahdaq hotel & SPA"?

- В этом плане я могу назвать нашу популярную услугу "Ванна Клеопатра". Принятия этой ванны приносит много пользы: она улучшит кровообращение и поможет расслабить напряженные мышцы. Окунуться в горячую ванну - идеальный метод облегчить тело естественным образом. Ванна с горячей водой приводит к выделению эндорфинов и, как следствие, уменьшению стресса. После принятия "Ванны Клеопатры" гости могут также насладиться гидромассажным джакузи в отдельной комнате или провести любой расслабляющий массаж тела. Каждое лечение и терапия приближают к достижению своего истинного внутреннего равновесия, поэтому равносильно пользуются популярностью среди наших посетителей.

- В чем преимущества фитнес зала "Shahdaq hotel & SPA"?

- Здоровое тело начинается с физических упражнений, поэтому всем нашим клиентам мы советуем посетить наш тренажерный зал с фитнес-оборудованием первого класса. Здесь имеется все необходимое для занятий с кардио упражнениями: 3 беговые дорожки, 1 эллиптик и 1 велотренажер, 1 тренажер для ног, целый комплект многофункциональных гантелей разного веса а также тренажер "кинесис" .

Помимо этого, расположенный около бассейна спортивный зал "Ovdan-fit", позволит нашим гостям заниматься фитнесом, наслаждаясь красивым пейзажем. Это вдохновляет наших женщин и мужчин увеличить времяпровождение в зале, а следовательно, удвоить свои результаты. Поэтому мы часто слышим восхищенные отзывы по поводу удачного расположения нашего СПА-центра.

- То есть выбор местоположения самого большого СПА-центра на территории нашей страны в округе гор Шахдаг был не случайным?

- Правильно, наше местоположение является не случайным. Вдали от городской суеты, на лоне грандиозной природы эффективность наших процедур удваивается. Стоит в этом контексте отметить роль "Ovdan" СПА. На азербайджанском языке "овдан" означает "подземный бассейн". Вдохновленный окружающей природой гор Шахдага, "Ovdan" создан дарить нашим гостям непревзойденный опыт отдыха в среде, созданной для расслабления и омоложения.

- Почему каждому человеку необходимо посещать СПА-процедуры, и насколько часто рекомендуете обращаться к специалистам в этой сфере?

- Благодаря современной науке мы теперь знаем, что преимущества современных СПА-процедур очень полезны. Учитывая заданный темп жизни человека, постоянное нахождение в стрессе и, конечно, сегодняшнее состояние экологии, мы убеждены, что человеческое тело и душа нуждаются в "здоровье с помощью воды". Поэтому каждая процедура имеет свою направленность и нельзя говорить о преимуществах одной над другой.

Как и жизнь, вода - это инь и ян: когда ваше тело погружено в воду, вы находите истинный баланс, так как вода обеспечивает равновесие. Поэтому можно смело сказать, что водные процедуры питают душу. Термическая обработка в виде теплого, сухого воздуха или теплого влажного воздуха нагревает тело, чтобы стимулировать кровообращение, инициируя процесс очистки.

СПА-процедуры часто связаны с небольшим применением эфирных масел, предназначенных для успокоения. Массаж может помочь вашему кровообращению и уменьшить воспаление. Oн помогает стимулировать лимфатическую систему, которая уносит отходы организма. Но преимущества массажа кажутся более отчетливыми, чем просто успокаивание. Выяснено, что массаж после небольшого физического напряжения (скажем, пробежка из сауны в холодный бассейн и обратно несколько раз) улучшает кровоток по всему телу и общее состояние сердечно-сосудистой системы. Сеанс массажа - это отрыв от всего вокруг, он также полезен для замедления и снятия стресса.

Обертывания для тела исключительно полезны, как быстрый способ повторно минерализовать организм, пополнять его питательными веществами и ежедневно теряемыми нами элементами, тем самым повышая влажность кожи, помогая омолаживать и расслаблять вас. Кисе-пилинг для тела, мягко отшелушившая кожу, улучшает клеточную реновацию, очищает поры и придает вашей коже гладкость и мягкость. Грязевые процедуры в "Расул хамам" отшелушивают мертвые клетки кожи, устраняют токсины и улучшают циркуляцию.

- Меняется ли спектр предоставляемых услуг в зависимости от времен года?

- Да, мы предлагаем различные виды лечения и программы детоксикации, соответствующие с зимнему и летнему сезонам.

- Какими косметическим средствами пользуетесь при проведении процедур?

- В нашем СПА-центре есть индивидуальный уход за телом и лицом, предназначенный для мужчин и женщин всех возрастов и для всех типов кожи. В настоящий момент мы используем продукты для лица и тела из Франции и Великобритании.

- Как нам известно, процедуры проводятся как со стороны местных, так и зарубежных специалистов, в частности из Бали. Насколько важна квалификация специалиста для работы в вашем центре?

- Очень важна, ведь профессиональная команда всегда оказывается на шаг впереди. Все члены нашей команды, независимо от уровня образования и достигнутых высот, регулярно посещает тренинги. Каждый месяц в СПА-центре проводятся теоретические и практические работы для всей команды. Мы стараемся идти в ногу со временем и быть в курсе всех новшеств. Кроме того, наши массажистки получили дипломы на международных и республиканских чемпионатах. Ведь наш успех зависит от знаний и умений, полученных нами

- Какие слои населения являются объектом целевого сегмента СПА-центра?

- Услугами, предоставляемые нашим CПА-центром, могут воспользоваться все желающие независимо от уровня дохода, потому что всем время от времени необходима водная терапия или просто уход за собой.

- Есть ли какие-то признаки, по которым клиент может определить профессионального специалиста или качество работы СПА-центра?

- Мы всегда ведем работу на должном уровне и наша главная цель - это удовлетворить потребности и ожидания каждого клиента. Уже в течение многих лет мы ведем свою работу, и помимо наших постоянных клиентов к нам изо дня в день приезжают новые гости, которые ощущают результативность нашей работы и выражают свое удовлетворение. Одним из популярных методов увеличения числа наших клиентов служит такой традиционный способ, как "посоветовали знакомые". Думаю, это всегда оправдывает себя больше, чем какие-либо другие методы.

- Можно ли сказать, что данный горный центр предназначен не только для отдыха, но и смело может претендовать на звание оздоровительного центра?

- Несомненно. Как вы знаете, время, в котором мы живем, заставляет нас часто убегать в другой мир, чтобы отключить внешние воздействия. Даже если это всего на несколько часов.

Какое счастье, когда есть, кому доверить самое дорогое - нашу внешность и добиться результатов в короткие сроки. Мы советуем нашим читателям отправиться в одно из лучших мест нашей необъятной земли и провести отдых с пользой, воспользовавшись услугами "Shahdaq hotel & SPA", чей основной принцип заключается в предоставлении максимального спектра услуг и комфорта при гибкой ценовой политике.

Беседовала Салатын Мирзоева