В Азербайджане выросло число находящихся в обращении кредитных карт

4 августа 2018 12:06

В Азербайджане число находящихся в обращении кредитных карт с начала года выросло на 28% и на 1 июля 2018 года составило 799 тыс единиц.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в финансовом отчете Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно отчету, в месячнем сравнении зафиксирован рост 1,9%, в годовом сравнении - 42,2%. По состоянию на 1 июля 2018 года в стране в обращении находились 6 112 тыс платежных карт, 2 521 тыс или 41,3% из них социальные карты, 1 877 тыс или 30,7% - зарплатные карты.

Отметим, что с 2010 года самый высокий показатель в количестве кредитных карт был зарегистрирован в 2014 году - 1302 тыс единиц.

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