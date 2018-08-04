В Азербайджане выросло число находящихся в обращении кредитных карт
4 августа 2018 12:06 187
В Азербайджане число находящихся в обращении кредитных карт с начала года выросло на 28% и на 1 июля 2018 года составило 799 тыс единиц.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в финансовом отчете Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
Согласно отчету, в месячнем сравнении зафиксирован рост 1,9%, в годовом сравнении - 42,2%. По состоянию на 1 июля 2018 года в стране в обращении находились 6 112 тыс платежных карт, 2 521 тыс или 41,3% из них социальные карты, 1 877 тыс или 30,7% - зарплатные карты.
Отметим, что с 2010 года самый высокий показатель в количестве кредитных карт был зарегистрирован в 2014 году - 1302 тыс единиц.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
3 Авг. 14:19 19 359
-
3 Авг. 13:31 12 877
-
3 Авг. 14:45 6 733
-
3 Авг. 17:45 4 178
-
3 Авг. 16:02 2 960