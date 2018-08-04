Центр «Barama» Azercell проводил своих очередных выпускников

В Центре инноваций и предпринимательства "Barama" ООО "Azercell Telekom" с целью оказания поддержки развитию предпринимательства и инновационной экосистемы в стране, состоялось мероприятие "Barama Graduation Ceremony". Это была церемония закрытия второй инкубационной программы стартапов, проводимой Центром "Barama" при поддержке PASHA Bank. На мероприятии участвовали стартапы-выпускники центра, а также и те стартапы, которые продолжат свою деятельность в центре. Руководитель Центра инноваций и предпринимательства "Barama" Имран Багиров рассказал о деятельности центра и проектах, реализованных за последние годы. Он отметил, что "Barama" за 9 лет содействовал развитию более 70 стартап-проектов, из них 45 стали базой для успешного бизнеса, и что местные и международные организации проявляют большой интерес к проектам, реализуемым центром, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На мероприятии был объявлен самый успешный стартап программы. Им стал "Technote Media", прошедший "Программу инкубации Barama" и будучи сегодня выпускником, стал успешной компанией. "Technote Media" - это местное информационное агентство, которое предоставляет своим пользователям информацию о самых последних инновациях в области технологий, социальных сетей, электронной коммерции, цифрового маркетинга и стартапов в Азербайджане и во всем мире на родном языке. За период своей деятельности в центре "Barama" оно достигло значительных успехов и стало первой и единственной медиа-организацией, представляющей нашу страну на самых престижных мероприятих в мире в области технологий, таких как Web Summit, The Next WEB, Cannes Lions и др.

Среди других стартапов-выпускников были "Automaks", который предлагает свом клиентам устройства и системы слежения GPS, "BonAdve", который предоставляет пользователям возможность зарабатывать на просмотре рекламы, а компаниям - более эффективно внедрить свои рекламные стратегии, а также предусматривает разработку мобильного приложения, использующего различные технологии, "e-Donor", который обеспечивает пациентам быстрый и эффективный способ поиска крови для донорства, разработав онлайн-платформу донорства крови, "Tripparo", который предоставляет пользователям бюджетное планирование поездок и "WakeMeup", который участвует в разработке инновационных очков, предотвращаюших аварии из-за засыпания водителя за рулем, и который представил Азербайджан на глобальном конкурсе стартапов Seedstars 2017.

В ходе мероприятия стартапы, работающие в Центре "Barama" и уже ставшие его выпускниками, рассказали об исключительных заслугах центра в процессе их формирования, а также подчеркнули условия, средства, ресурсы и знания, которыми они были обеспечены для реализации своих инновационных идей и достижения успеха. В завершение мероприятия стартапам были вручены сертификаты и подарки от Azercell.

Отметим, что целью Центра "Barama", осуществляющего деятельность в сфере повышения бизнес-инновативности в Азербайджане, развития и сохранения цифровой и предпринимательской экосистемы, является помощь стартапам в организации ими собственного бизнеса, оказании инновационных услуг и поиске новых партнеров.

ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48 процентов рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80 процентов территории страны (за исключением 20 процентов оккупированной территории) и 99,8 процента населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услугу. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный золотой сертификат "İnvestors İn People" (Инвестиции в человеческий капитал).