ОАО "Азерэнержи" предотвратило сбой в подаче электроэнергии - ФОТО

В ночь с третьего на четвертое августа в селе Гараязы Гекчайского района, на территории которого расоложена одна из частей охранной зоны линий электропередачи Абшерон и Абшерон-2, произошел пожар. Линии играют важную роль в обеспечении безопасного функционирования энергосистемы, сообщает в субботу ОАО "Азерэнержи", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отмечается, что перебоев в энергоснабжении удалось избежать благодаря оперативным действиям Центрального диспетчерского центра ОАО.

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