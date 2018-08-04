ОАО "Азерэнержи" предотвратило сбой в подаче электроэнергии - ФОТО

4 августа 2018 13:19

В ночь с третьего на четвертое августа в селе Гараязы Гекчайского района, на территории которого расоложена одна из частей охранной зоны линий электропередачи Абшерон и Абшерон-2, произошел пожар. Линии играют важную роль в обеспечении безопасного функционирования энергосистемы, сообщает в субботу ОАО "Азерэнержи", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отмечается, что перебоев в энергоснабжении удалось избежать благодаря оперативным действиям Центрального диспетчерского центра ОАО.

 

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