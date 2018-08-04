SOCAR в ближайшие месяцы начнет поставки СПГ в Пакистан

Азербайджанская госкомпания SOCAR в ближайшие месяцы начнет поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Пакистан.

Об этом Trend сообщили в Pakistan LNG Limited, операторе СПГ-терминала, передает Day.Az. Отмечается, что SOCAR стала одним из победителей тендера на поставку компании сжиженного газа.

Поставка СПГ будет осуществлена двумя партиями, объем каждой - 140 тысяч кубометров. Первую партию отгрузят 10-11 октября, вторую - 20-21 октября.

Другими победителями тендера, проведенного 26 июля, наряду с SOCAR, стали компании GUNVOR International, BB Energy и Trafigura Pte ltd.

Отмечается, что в настоящее время энергетические потребности Пакистана составляют 79,58 миллиона тонн нефтяного эквивалента. 38 процентов данных потребностей удовлетворяется за счет природного газа, 34 процента - нефти, шесть процентов - СПГ и других ресурсов.

Поставки СПГ Пакистан наращивает на фоне растущего спроса на газ и спада добычи.