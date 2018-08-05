В Азербайджане могут продлить льготный период для резидентов промпарков

Льготный период для резидентов промышленных парков в Азербайджане может быть продлен, сказал Trend источник в правительстве, передает Day.Az.

По словам источника, соответствующие предложения направлены в правительство.

В настоящее время резиденты промышленных парков в стране получают различные льготы сроком на семь лет. Новые предложения предусматривают продление этого периода до 10 лет.

Уже сейчас резиденты получают достаточно широкий спектр льгот. Так, они освобождены от налогов на недвижимость, на прибыль, земельного налога и уплаты налога на добавленную стоимость на ввозимое оборудование. Правительство в лице ЗАО "Сумгайытский химико-промышленный парк" также предоставляет резидентам необходимую инфраструктуру.

Объясняя причины расширения льготного периода, источник отметил, что по закону резиденты могут воспользоваться льготами с момента регистрации в промышленном парке, но по факту некоторые льготы, например освобождение от налога на прибыль, становятся доступными только после завершения строительства заводов резидентов - спустя два-три года.

"Иными словами, получается, что резиденты пользуются всеми льготами не семь лет, а только четыре-пять лет. Поэтому и поступило предложение расширить льготный период до 10 лет", - добавил источник.

Отметим, что все промышленные парки в Азербайджане действуют при ЗАО "Сумгайытский химико-промышленный парк". Всего в стране насчитывается пять промышленных парков - Сумгайытский химико-промышленный парк, Балаханский промышленный парк, Гарадагский промышленный парк, Мингячевирский промышленный парк и Пираллахинский промышленный парк.