Центробанк принял у банков 350 млн манатов
6 августа 2018 12:18 144
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в понедельник принял у банков 350 миллионов манатов на депозитном аукционе, говорится в сообщении ЦБА, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, спрос на аукционе составил 943,8 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 8,01 процента.
К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.
Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.
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