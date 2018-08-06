SOCAR построит новый нефтехимический комплекс в Турции - ДЕТАЛИ

Строительство нового нефтехимического комплекса SOCAR в Турции запланировано на июнь 2019 года, сообщили в понедельник Trend в SOCAR Turkey Enerji, передает Day.Az.

Отмечается, что к апрелю 2019 года планируется завершить технико-экономическое обоснование проекта, с тем чтобы к июню приступить к строительным работам. Планируется, что к производству продукции комплекс приступит к концу 2022 - началу 2023 года. Его сдача в эксплуатацию на 40 процентов обеспечит потребности Турции в нефтехимической продукции.

Ранее глава SOCAR Turkey Enerji Заур Гахраманов сказал, что инжиниринговые работы по новому проекту продолжаются и будут завершены до конца текущего года. Он отметил, что уже приобретены необходимые лицензии, добавив, что по первичным оценкам потребуются инвестиции в диапазоне 1,6 - 2,2 миллиарда долларов

Ожидается, что в 2018 году консолидированный оборот SOCAR Turkey Enerji достигнет 15 миллиардов долларов и компания станет второй по размеру промышленной компанией Турции с пятью тысячами сотрудников и тремя миллиардами долларов экспортного потенциала. Она ставит цель стать к 2023 году крупнейшей турецкой промышленной компанией. Компания также владеет контрольным пакетом акций (51 процент) в нефтехимическом комплексе Petkim на полуострове Алиага.