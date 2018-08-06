Увеличились доходы Госфонда соцзащиты Азербайджана

Доходы Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-июле этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 11,96 процента, или 239,11 миллиона манатов, и составили 2237,61 миллиона манатов, говорится в понедельник в сообщении министерства.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Доходы фонда по государственным социальным страховым взносам по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличились на 11,14 процента, или на 131,47 миллиона манатов, и составили 1312,11 миллиона манатов.

63,15 процента, или 828,57 миллиона манатов, поступлений в Государственный фонд социальной защиты пришлось на долю небюджетного сектора, что больше на 10,54 процента, или 78,99 миллиона манатов, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Это свидетельствует о выполнении прогноза на 104,23 процента.