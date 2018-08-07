Межбанк Азербайджана и карьерный центр "ASAN kadr" запускают совместный проект

Маркетинг в социальных сетях (SMM) стремительно развивается во всем мире и спрос на SMM-специалистов на рынке труда увеличивается день ото дня. Учитывая эти факторы, дается старт новому проекту "#SMM2018 Business Breakfast", направленному на профессиональное развитие и успешное построение карьеры молодежи в этой сфере.

Международный Банк Азербайджана в рамках совместного проекта с карьерным центром "ASAN kadr" школы волонтеров ASAN выступит генеральным спонсором 2-месячного SMM-тренинга для молодежи. Тренинг под названием "#SMM Business Breakfast" проводится на бесплатной основе уже третий год подряд. Известные специалисты в сфере SMM в рамках тренинга расскажут его участникам о тонкостях работы в этой сфере.

Программа тренинга охватывает такие темы, как создание команды, создание истории бренда, SMM бизнес, управление учетными записями в социальных сетях, методики и средства повышения узнаваемости бренда, подготовка контента, социальная ответственность в социальных медиа, проекты корпоративной социальной ответственности, графический дизайн, связи с общественностью в банковской сфере, цифровой маркетинг в банковской сфере, видео-блогерство, инфлюенсер-маркетинг и прочее.

Для вовлечения молодежи в деловую среду и повышения их коммуникационного потенциала для участников тренинга также будут организованы совместные завтраки с руководителями различных крупных компаний.

Наряду с генеральным спонсором Международным Банком Азербайджана, свою поддержку в проведении тренинга "#SMM2018 Business Breakfast" также окажут Alliance Assist Group, Media Balans, Winter Park Hotel.

Желающие учавствовать в тренинге могут подать заявку, пройдя по следующей ссылке: www.smm2018.asankadr.az

Обращения принимаются до 23:59, 12 августа 2018 года.