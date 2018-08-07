Зарубежные аналитики о важности азербайджанского газопровода для Европы

Проект Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, входит в число проектов, лежащих в основе экономического роста Албании, следует из отчета международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P).

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отмечено, что реальный рост ВВП Албании в ближайшие три года ожидается на уровне почти четырех процентов, что обусловлено инвестициями в страну и ростом экспорта услуг.

"Ряд крупных инвестиционных проектов в настоящее время обеспечивает экономический рост Албании. Эти проекты, которые будут завершены в 2019 году, включают в себя TAP, который соединит Албанию с Италией и Каспийским морем, а также строительство ГЭС", - говорится в отчете.

TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.