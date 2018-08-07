Влиятельная американская компания будет консультировать Минналогов Азербайджана
7 августа 2018 11:39 339
McKinsey & Company (Azerbaijan), INC стала консультантом министерства налогов Азербайджана. Об этом, как передает Day.Az, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.
"Минналогов привлекло McKinsey & Company (Azerbaijan), INC в качестве экспертного консультанта", - сообщили в ведомстве.
Стоимость заключенного между сторонами контракта составляет 1,5 млн манатов.
McKinsey & Company - международная консалтинговая компания, специализирующаяся на решении задач, связанных со стратегическим управлением. McKinsey в качестве консультанта сотрудничает с крупнейшими мировыми компаниями, государственными учреждениями и некоммерческими организациями.
На сегодняшний день у McKinsey 111 офисов в более чем 60-ти странах мира.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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