В Азербайджане более 35 тыс. пенсионеров получили надбавки

Согласно поправкам в закон "О трудовых пенсиях" (от 1 июля 2017 года), лица продолжающие работать в пенсионном возрасте, каждые шесть лет получают надбавку к пенсии.

Как сказано в сообщении министерства труда и социальной защиты населения, согласно поправкам, пенсионный капитал, накопленный на индивидуальном счету работника, умножается на 72 (то есть, 6 лет умножается на 12) и заново начисляется, передает Day.Az со ссылкой на abc.az.

"В этой связи, с 1 июля 2017 года из-за повторных начислений в районные и городские отделы Государственного фонда социальной защиты населения обратились более 35 тыс. человек, в результате повторного расчета, размер пенсий этих граждан увеличен в среднем на 137,5 манатов", - сказано в сообщении.