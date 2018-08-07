Новый бутик INTIMIISSIMI UOMO в Park Bulvar Mall - ФОТО

Ни для кого не секрет, что наибольшее доверие во всех сферах жизни вызывает человек, уверенный в себе и своих силах.

Уверенный в себе мужчина - это не только наличие внутреннего стержня, но и безупречный стиль в одежде. Это и правильно подобранная обувь, и стильный аксессуар и, несомненно, качественное нижнее белье.

В этом контексте мы рады представить вам INTIMIISSIMI UOMO - итальянский бренд с коллекциями нижнего белья и одежды, включающими в себя укороченные и стандартные пижамы и халаты, носки и шорты для плавания, большой ассортимент боксеров и трусов в разной цветовой палитре, широкий выбор футболок, которые вы сможете носить дома или же комбинировать с любимыми джинсами. Изделия премиум-класса выполнены в безупречном мужском стиле из тщательно отобранных материалов: эластичный хлопок, хлопок Supima®, фильдекосовая пряжа, хлопок полотняного переплетения и микрофибра.

Продукция INTIMISSIMI UOMO специально создана для мужчины, который считает себя гражданином мира. Этот мужской бренд создал мир, посвященный современному мужчине и его характеру.

Новый концептуальный магазин, расположенный в торгово-развлекательном центре "Парк Бульвар", приветствует мужчин и предлагает им чувствовать себя там как дома.

INTIMISSIMI UOMO бережно относится к своему имиджу и уделяет внимание качеству и деталям, которые отличают марку. Это самый новый бренд CALZEDONIA GROUP c более чем 100 магазинами в Европе. Новая цепь посвящена мужчинам и ассоциируется со стилем, качеством и комфортом. Продукция создана для современного гражданина мира и исполняет все его стилистические пожелания на любой случай. Модели, характеризующиеся удобным и не сковывающим движения кроем, придутся по вкусу мужчине, привыкшему баловать себя самым лучшим. Учитывая предпочтения современного успешного мужчины дизайнеры INTIMISSIMI UOMO выпустили белье, отличающееся изысканным и безупречным цветовым исполнением: от классической горизонтальной и тонкой полоски до необычных деталей и контрастной окантовки.

Ждем вас в нашем уютном, но функциональном магазине, где наши продавцы сделают все для того, чтоб ваш shopping был комфортным. Мы поможем вам быть уверенным на работе, суметь расслабиться дома и чувствовать себя комфортно с друзьями и близкими. Так же наши консультанты помогут женщинам подобрать красивые и полезные подарки для своих близких. Ведь безупречная работа стилистов и дизайнеров бренда, использование высококачественных материалов и, наконец, идеальное соотношение цена-качество предвосхищают вкусы и желания покупателей.

Мы будем рады видеть всех и каждого!

Наши контактные номера: +994 12 598 71 54