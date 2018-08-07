Консорциум TAP начинает консультации по правилам эксплуатации трубопровода

Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, начинает процесс консультаций по правилам использования сети TAP (TAP Network Code), говорится в сообщении консорциума TAP AG, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечается, TAP Network Code устанавливает принципы и правила, которые будут регулировать доступ, использование и эксплуатацию TAP.

Это также является частью решения Европейской комиссии об освобождении TAP от третьей газовой директивы ЕС (доступ третьих сторон, тарифное регулирование, разделение активов и прозрачность), говорится в сообщении.

Как сказала руководитель коммерческого отдела TAP Мария Савова, слова которой приводятся в сообщении, в то время как продолжается строительство трубопровода, консорциум TAP интенсивно готовится к началу коммерческих операций в 2020 году.

"Создание TAP Network Code является важной вехой. Это основной нормативный документ, который будет регулировать все действия оператора системы передачи", - сказала она.

TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.