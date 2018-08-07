Стало известно, когда пройдет азербайджано-швейцарский бизнес-форум

В сентябре в швейцарском кантоне Тичино пройдет азербайджано-швейцарский бизнес-форум.

Об этом была достигнута договренность в ходе встречи посла Азербайджана в Швейцарии Ханым Ибрагимовой с главой Управления международного сотрудничества Торговой палаты швейцарского кантона Тичино Киарой Кривелли и мэром города Лугано Марко Боррадори, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На встрече состоялся обмен мнениями об азербайджано-швейцарских связях, проводимых в Азербайджане радикальных экономических реформах и существующей в нашей стране благоприятной инвестиционной среде. Были обсуждены и возможности организации мероприятий, связанных с экономикой Азербайджана.

В ходе беседы также были обсуждены вопросы взаимных рабочих визитов между представителями Азербайджана и кантона Тичино.

На встрече было отмечено, что в настоящее время в Азербайджане функционирует 71 компания со швейцарским капиталом. Кроме того, Азербайджан инвестировал в Швейцарию 1,2 миллиарда долларов. В 2017 году товарооборот между странами составил 240 миллионов долларов, что на 40 процентов больше показателя 2016 года.