В Азербайджане предпринимаются шаги по производству семян овощных культур - ФОТО

В Азербайджане на базе Института овощеводства закладывается новый большой городок с закрытым участком в шесть гектаров и открытым участком в 30 гектаров. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом во вторник на республиканском совещании на тему "Регистрация сортов растений в республике, нынешнее состояние семеноводства, проблемы и предстоящие задачи" сказал замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев.

"Как вы знаете, на основе распоряжения Президента в связи семенами овощей выделены средства. За счет этих средств на базе Института овощеводства закладывается большой городок. Таким образом, внутреннее производство обеспечит страну семенами овощей на 100 процентов", - отметил министр.