Достигнута договоренность о соединении газопроводов IGB и TAP - ДЕТАЛИ

В соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным между компанией ICGB AD, которая является оператором проекта интерконнектора Греция-Болгария (IGB), и консорциумом по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP), достигнута договоренность о соединении трубопроводов.

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор компании ICGB AD Теодора Георгиева.

Соглашение о сотрудничестве по соединению двух газопроводов было подписано в Болгарии.

"В соглашении определяются объекты соединения - точка соединения, соединительный трубопровод, измерительная и регулирующая станция, изоляционная вставка и волоконно-оптические кабельные соединения", - сказала Георгиева.

Кроме того, по ее словам, соглашение определяет положение точки соединения, распределение обязанностей по обеим сторонам точки соединения и условия эксплуатации объектов соединения.

Соглашение о сотрудничестве устанавливает также следующие шаги - разработку и подписание соглашения о соединении и окончательного соглашения о подключении IGB к ТАР, добавила Георгиева.

Отметим, что IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубических метров газа.

TАР стоимостью в 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.